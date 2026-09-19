Da fabbrica di mele a destinazione USA: la storia di The Barlow

Sonoma (California), 18 set. (askanews) - Una volta usciti da San Francisco, andando verso nord, attraverso il Golden Gate Bridge c'è ancora tanto da vedere. Tra le diverse destinazioni The Barlow, a Sebastopol nella contea di Sonoma, è caso di rigenerazione urbana legata al turismo esperienziale in California. Nato nel 2013 sul sito della storica Barlow Apple Factory, oggi è un "maker marketplace" a cielo aperto di 12,5 acri, con oltre 30 tra chef, vignaioli, distillatori, birrifici artigiani, botteghe e gallerie.

In un'unica area pedonale e dog-friendly, i visitatori possono passare dalla degustazione di vini e cocktail alla colazione dalla fattoria alla tavola, dallo shopping di prodotti locali al relax sull'erba, tutto in pochi passi. L'architettura industriale recuperata - sette edifici originali della vecchia fabbrica di conserve - dialoga con nuovi volumi che ne rispettano lo stile, creando un paesaggio urbano coerente con le radici agricole della zona. Va detto che il sito nacque come stabilimento della famiglia Barlow, avviato nel 1948, dove le mele della contea venivano trasformate in succo, salsa e aceto.

The Barlow è consigliato da Brand USA, Visit California e Visit Sonoma County perché considerata rappresentativa del tipo di esperienza che il turismo americano e internazionale cerca oggi: contatto diretto con i produttori, narrazione del territorio e possibilità di vivere "come uno del posto" in un contesto molto curato ma informale. E perché rappresenta un esempio di destinazione "fuori dalle mete battute" ma facilmente accessibile, a pochi minuti dalla Highway 12 e dalle principali strade del vino californiane.