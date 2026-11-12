Da Euclid le prime immagini della più grande mappa dell'Universo

Milano, 12 nov. (askanews) - Novecento milioni di galassie in un colpo d'occhio: sono i primi, imponenti, dati diffusi dal telescopio spaziale Euclid (da Euclide, il matematico greco). frutto di 13 mesi di raccolta nello Spazio. Queste immagini, circa 10mila, sono un primo passo per creare la più grande mappa tridimensionale dell'universo mai realizzata, un tesoro dal valore incalcolabile per gli studiosi negli anni a venire.

Euclid è una missione dell'Agenzia spaziale europea (Esa), a cui contribuisce l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e diverse università.

Il telescopio, in orbita dal 2023 a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, ha l'obiettivo di esplorare la composizione e l'evoluzione dei due elementi più enigmatici, fondamentali e affascinanti dell'universo, l'energia e la materia oscura. Questi primi dati rappresentano solo il 14% del censimento del cielo che Euclid compirà in sei anni, in totale una porzione pari a un terzo della volta celeste.