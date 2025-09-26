ULTIME NOTIZIE 26 SETTEMBRE 2025

Da co-conduttore a ballerino, Paolo Belli debutta a Ballando con le stelle

Roma, 26 set. (askanews) - Da co-conduttore a ballerino: Paolo Belli debutta nella ventesima edizione di "Ballando con le stelle", al via sabato sera su Rai1, insieme alla sua compagna d'avventura Anastasia Kuzmina. Quando, due mesi fa, Milly mi ha chiesto di partecipare alla 20 edizione di Ballando con le Stelle in un'inedita veste da ballerino, ho pensato subito a uno scherzo. Poi mi ha detto: "Vent'anni fa, quando ho annunciato la prima edizione, accanto a me c'era Fabrizio Frizzi. E, oggi, voglio che ci sia tu al mio fianco". Quelle parole mi hanno convinto e ho risposto sì senza esitazioni. Oggi posso dire di essere felice di quella scelta: grazie a Milly sto vivendo un'esperienza unica. Ho una maestra severa che mi sta facendo scoprire muscoli che non pensavo nemmeno di avere!

SPETTACOLO
