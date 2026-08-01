ULTIME NOTIZIE 01 AGOSTO 2026

Da Ceuta al Marocco, il ritorno di migliaia di migranti

Milano, 1 ago. (askanews) - Camminano lungo la costa di Fnideq, nel nord del Marocco, dopo essere stati respinti dall'enclave spagnola di Ceuta. Altri raggiungono la riva attraversando il breve tratto di mare che separa i due territori.

Secondo il governo di Madrid, circa 48.300 dei 50mila migranti entrati a Ceuta negli ultimi giorni sono già tornati in Marocco.

A Fnideq, città di 70mila abitanti, migliaia di persone vengono trasferite su autobus diretti verso Tangeri, Tetouan e Casablanca, per poi proseguire verso le località di provenienza.

I soldati spagnoli continuano ad accompagnare oltre il confine gli ultimi migranti rimasti. Molti avevano raggiunto Ceuta a nuoto, aggirando la barriera protesa nel Mediterraneo.

Gli arrivi avevano provocato scontri alla frontiera, incendi e decine di arresti. Le autorità marocchine affermano che il confine è ora sotto controllo.

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