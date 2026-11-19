Milano, 19 nov. (askanews) - A Buenos Aires il conto alla rovescia ha aperto il "Gta party" organizzato per l'uscita evento del nuovo capitolo del gioco Rockstar games, con festeggiamenti a tema, fra pioggia di dollari e armi finte.

"È come aspettarsi qualcosa di davvero grande, come quando abbiamo vinto i Mondiali - dice una gamer - c'è molto della mia infanzia in questo, insomma, sono ricordi e memorie".

L'ultimo capitolo risale infatti al 2013, la lunga attesa e i tanti rinvii hanno contribuito a rendere il lancio uno dei più attesi di sempre. "So già che non andrò all'università nei prossimi due giorni perché sarò incollato allo schermo - dice questo studente da Dublino, dove il Gta party si è svolto in un pub - nient'altro avrà importanza nelle prossime 48 ore".