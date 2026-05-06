ULTIME NOTIZIE 06 MAGGIO 2026

Da Arisa a Matilda De Angelis, le star del red carpet ai David 2026

Roma, 6 mag. (askanews) - Matilda De Angelis, Arisa, Tecla Insolia, il super ospite, l'attore americano Matthew Modine, Bianca Balti (in veste di co-conduttrice con Flavio Insinna). E ancora Francesco Geghi, Pietro Marcello, Claudio Santamaria, Vinicio Marchioni, Valeria Golino che abbraccia Valeria Bruni Tedeschi, Emma Marrone, il "David speciale" Bruno Bozzetto e molti altri, sfilano sul red carpet dei 71esimi David di Donatello, gli "Oscar" del cinema italiano, presso gli Studi di Cinecittà a Roma.

La cerimonia quest'anno si svolge nel nuovo Teatro 23, inaugurato per l'occasione, ed è trasmessa in diretta su Rai 1.

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