Da Adrien Brody a Dakota Johnson, star contro la violenza di genere

New York, 12 set. (askanews) - Da Demi Moore a Jessica Chastain a Dakota Johnson, tante le celebrità del cinema, della musica e della moda che hanno partecipato alla quarta edizione della cena "Caring for Women" a New York, a sostegno delle organizzazioni che combattono la violenza di genere.

All'evento, ospitato da Salma Hayek Pinault e dal marito François-Henri Pinault della Fondazione Kering, presso The Pool, nel Seagram Building, hanno prese parte tra i tanti anche Adrien Brody con Georgina Chapman, Jessica Chastain, Ariana DeBose, Julienne Moore, Mariska Hargitay, Demi Moore, Kirsten Dunst, Georgina Rodriguez, Linda Evangelista e Diane Von Furstenberg.

