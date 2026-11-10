Cyberattacchi, Tajani: risposta forte della Ue arriverà lunedì

Parigi, 10 nov. (askanews) - Sulla guerra ibrida "la risposta forte dell'Europa arriverà lunedì, perché è stato convocato il Consiglio dei ministri degli Affari Esteri, è il primo punto all'ordine del giorno, come richiesto dall'Italia, è proprio il tema della guerra ibrida e della sicurezza cibernetica, quindi ci sarà una risposta, vedremo. Si parla di sanzioni, siamo in linea di principio favorevoli a infliggere sanzioni a chi attacca i paesi europei, i paesi dell'Occidente, però bisogna individuare il responsabile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo alle domande dei cronisti in un punto stampa al termine della Ministeriale Esteri del G7 a Parigi.

"In Italia c'è un'inchiesta della magistratura per capire chi ha avviato questi attacchi, in Francia ci sono altri riscontri e quindi, una volta individuati i responsabili con certezza, è ovvio che dovranno essere sanzionati", ha aggiunto Tajani.

E rispondendo poi sui messaggi di scherno e accuse dell'ambasciata russa in Italia sul tema degli attacchi informatici che hanno colpito il Paese, ha affermato: "Propaganda e disinformacija".