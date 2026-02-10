ULTIME NOTIZIE 10 FEBBRAIO 2026

Cyber Index PMI: in Lombardia imprese più consapevoli dei rischi

Milano, 10 feb. (askanews) - Ha avuto luogo a Gallarate una tappa del roadshow dedicato al territorio per diffondere e promuovere la cultura della gestione del cyber risk tra le aziende di piccole e medie dimensioni, con la presentazione del Rapporto Cyber Index PMI Lombardia. Indice che evidenzia e monitora nel tempo il livello di conoscenza dei rischi cyber all'interno delle organizzazioni aziendali e le modalità di approccio adottate dalle stesse per la gestione di tali rischi. Un'iniziativa promossa da Confindustria e Generali con il contributo del Politecnico di Milano e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Ma che cosa ci dice il rapporto Cyberindex PMI Lombardia? "Ci dice tre cose - ci ha risposto Barbara Lucini, responsabile Country Sustainability & Social Responsibility di Generali Italia - innanzitutto che le piccole medie imprese lombarde presentano un livello di preparazione superiore alla media nazionale, superiore anche a quella dell'intero Nord-Ovest. Secondo, sono particolarmente esposte e dimostrano una maggiore vulnerabilità nella misura in cui fanno parte di filiere produttive con infrastrutture critiche, ma anche, e questa è una bella notizia, nel momento in cui adottano forme di protezione anche di tipo assicurativo avanzate, questo rappresenta per loro un elemento di preparazione e di mitigazione degli impatti del cyber crime molto importanti".

Per le imprese affrontare i temi della sicurezza informatica è oggi cruciale e anche Confindustria si muove per aumentare la consapevolezza dei suoi associati. "Abbiamo creato un vademecum - ha aggiunto Giuseppe Zanolini, presidente del gruppo terziario avanzato di Confindustria Varese - un documento che aiuta gli imprenditori a capire meno meglio i pericoli della sicurezza informatica e quali sono le iniziative che possono mettere in campo per prevenire, laddove possibile, e per intervenire in in seguito a eventuali incidenti informatici"

"Informare, formare e dare strumenti pratici - ha detto ancora Silvia Pagani, direttore generale di Confindustria Varese - significa per noi stare accanto alle nostre imprese nell'affrontare temi così strategici".

L'evento lombardo è il primo appuntamento territoriale dell'anno in corso e precede la presentazione del terzo Rapporto Cyber Index Nazionale, che si terrà a Roma il prossimo 12 marzo. "Rapporto nazionale, eventi territoriali come questo a Varese - ha concluso barbara Lucini - per noi rappresentano un percorso che intendiamo proseguire come Generali con convinzione nella speranza e con l'augurio che possano rappresentare davvero un mattone importante per costruire una cultura matura del cyber risk, per offrire al nostro Paese una leva di sviluppo sostenibile".

