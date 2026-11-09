Cyber attacchi, Tajani: dobbiamo reagire politicamente

Roma, 9 nov. (askanews) - "Intanto penso che noi dobbiamo respingere tutti gli attacchi che ci vengono fatti. Poi dobbiamo reagire politicamente questo sì, per questo ho detto che domani al G7 si parlerà di questo argomento, su richiesta dell'Italia.

Ieri ho scritto una lettera al ministro" degli Esteri francese "Barrot, il quale ha risposto immediatamente in maniera positiva e quindi ne discuteremo domani" alla riunione del G7 Esteri di Parigi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo, in un punto stampa alla Farnesina, a una domanda sul tipo di reazione che l'Occidente deve mettere in campo contro gli attacchi informatici che a vario titolo provengono, si presume, dalle autocrazie.

"Ci saranno anche ospiti non parte del G7 e quindi altri Paesi, compresa l'Ucraina e quindi sarà affrontato il tema della guerra ibrida in maniera più ampia, anche collegandoci a iniziative che possiamo prendere insieme e valutare", ha proseguito Tajani.

"Vedremo domani quale sarà l'esito dell'incontro poi ci saranno altri ovviamente altri incontri altri collegamenti, ma la risposta deve essere coordinata deve essere unita", ha sottolineato.