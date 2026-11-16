ULTIME NOTIZIE 16 NOVEMBRE 2026

Cyber attacchi, Salvini: forse dietro italiani, attenzione a censura

Milano, 16 nov. (askanews) - Dietro gli attacchi con profili falsi ai social dei parlamentari potrebbero esserci responsabili italiani e non hacker russi. Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul rischio che questi attacchi possano influenzare le prossime elezioni, a margine della presentazione del Rapporto 2026 della Navigazione Laghi a Milano.

"Qualcuno probabilmente utilizza questo mezzo sleale, scorretto. Qualcuno in questo caso di italiano, perché non penso che siano gli hacker russi a venire a boicottare i profili dei parlamentari di cui stiamo parlando", ha dichiarato Salvini.

Il leader della Lega, che ha riferito di essere stato a sua volta vittima degli attacchi, ha spiegato che la polizia postale sta indagando. "Io adoro le critiche quando sono reali, di persone reali, non di profili fake che a ripetizione vengono a insultare", ha affermato.

Però "quando sento parlare di censura preventiva e di cosiddetti scudi democratici alzo le antenne, perché la verità non è in mano a nessuno e non dipende da nessuno", ha aggiunto Salvini.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi