ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2026

Cyber attacchi, Pichetto: attivare tutte le misure necessarie

Rimini, 3 nov. (askanews) - "Si tratta di attivare tutte le misure che sono necessarie, utilizzando quelle che sono anche le nostre conoscenze tecnologiche, con le più moderne tecnologie, che ci permettono di riuscire a contrastare questa nuova forma di terrorismo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'inaugurazione di Ecomondo alla Fiera di Rimini, commentando l'ondata di attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione dei supermercati che ha colpito diversi Paesi europei e alcuni punti vendita in Sicilia.

Pichetto Fratin ha ricordato la riunione sulla cybersicurezza di ieri, coordinata dal sottosegretario Alfredo Mantovano, alla presenza del ministro dell'Interno e della presidente del Consiglio. Alla domanda se fosse preoccupato per l'incremento di episodi del genere, ha risposto: "Non conta il mio stato d'animo.

Conta cosa riusciamo a fare. Il mio stato d'animo è un dibattito collaterale che non serve molto al Paese".

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