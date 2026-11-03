Cyber attacchi, de Pascale: serve anche svolta diplomatica Ue

Rimini, 3 nov. (askanews) - "Non si deve in nessun modo sottovalutare" la minaccia e "ogni investimento e ogni attenzione volta ad aumentare il livello di sicurezza delle nostre infrastrutture va presa con grandissima serietà, penso soprattutto alla sicurezza cyber". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine di Ecomondo alla Fiera di Rimini, commentando gli attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione dei supermercati.

"Penso però che serva anche una svolta diplomatica a livello europeo, perché non mi rassegno ad immaginare un mondo dove l'unica possibilità è continuare solo a rafforzarsi sempre di più negli strumenti di difesa", ha aggiunto, indicando come "forse l'errore più grande che sta facendo il nostro continente" quello di "non immaginare una possibilità diversa rispetto al mondo che stiamo vivendo".

Per de Pascale la strategia geopolitica del governo "è stata all'opposto, quella di chiuderci, quella di metterci in fila a un autocrate come Trump che incendia il mondo. E noi abbiamo bisogno di un mondo pacificato anche per far fiorire l'economia".