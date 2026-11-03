ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2026

Cyber attacchi, de Pascale: serve anche svolta diplomatica Ue

Rimini, 3 nov. (askanews) - "Non si deve in nessun modo sottovalutare" la minaccia e "ogni investimento e ogni attenzione volta ad aumentare il livello di sicurezza delle nostre infrastrutture va presa con grandissima serietà, penso soprattutto alla sicurezza cyber". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine di Ecomondo alla Fiera di Rimini, commentando gli attacchi hacker ai sistemi di refrigerazione dei supermercati.

"Penso però che serva anche una svolta diplomatica a livello europeo, perché non mi rassegno ad immaginare un mondo dove l'unica possibilità è continuare solo a rafforzarsi sempre di più negli strumenti di difesa", ha aggiunto, indicando come "forse l'errore più grande che sta facendo il nostro continente" quello di "non immaginare una possibilità diversa rispetto al mondo che stiamo vivendo".

Per de Pascale la strategia geopolitica del governo "è stata all'opposto, quella di chiuderci, quella di metterci in fila a un autocrate come Trump che incendia il mondo. E noi abbiamo bisogno di un mondo pacificato anche per far fiorire l'economia".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi