Milano 18 nov. (askanews) - Obsolescenza dei sistemi informatici, mancato aggiornamento del software, sottovalutazione del rischio, mancate verifiche di sicurezza sulle parti più vulnerabili del sistema, sia che regoli il funzionamento di macchine industriali, sia di infrastrutture, servizi della GDO, finanza e banche.

Negli ultimi mesi, gli attacchi più dannosi alle infrastrutture essenziali non hanno richiesto strumenti o malware sofisticati. È bastata una password di fabbrica, un'interfaccia lasciata aperta su Internet o una patch di sistema mai installata; la tecnologia c'è, ma da pochi è governata fino in fondo.

Lo dimostrano gli episodi più recenti: in questo autunno il fenomeno si è presentato in tutta Europa, e probabilmente in tutto il pianeta, con le credenziali di un rischio globale, sempre più comparabile a quelli derivanti dalle crisi geopolitiche in atto.

Alle cause tecniche si aggiunge il fattore umano: il phishing e il furto di credenziali restano tra le minacce più frequenti registrate dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Gli attacchi hanno sfruttato un'abitudine sbagliata, e le abitudini si cambiano innanzitutto con la formazione.

Bureau Veritas, che opera con l'obiettivo di ridurre considerevolmente il rischio, ha tracciato un quadro di interventi e di verifiche in grado di garantire efficacia contro una fascia estesa di hackeraggio. Partendo dall'assesment di sicurezza con la verifica della mappatura degli asset IT e OT, ricerca delle interfacce esposte e test di penetrazione industriali, valutazione del rischio OT secondo le prassi e gli standard internazionali.

L'obiettivo è quello di consentire all'organizzazione di definire e adottare una difesa strategica che si basi su: valutazione dei processi e dei rischi cyber; audit regolari; gestione della sicurezza delle informazioni; Business Continuity e formazione specialistica e a tappeto, oltre che sul sempre decisivo fattore umano.