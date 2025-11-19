Curacao fa l'impresa, la nazione più piccola qualificata a Coppa del Mondo

Willemstad, 19 nov. (askanews) - Una impresa senza precedenti. La piccola nazione caraibica di Curaçao si è qualificata per la Coppa del Mondo per la prima volta, superando di misura il turno dopo un frenetico ultimo giorno di qualificazioni Concacaf, in cui anche Panama e Haiti prenotano i loro posti per il torneo del 2026 in Nord America. Migliaia di persone si sono riunite al centro commerciale Sambil di Willemstad per seguire la partita contro la Giamaica che ha permesso al piccolo Stato di conquistare il pass per il Mondiale. "Faremo vedere a tutti che siamo piccoli, ma abbiamo un cuore grande" dicono i tifosi.