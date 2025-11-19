ULTIME NOTIZIE 19 NOVEMBRE 2025

Curacao fa l'impresa, la nazione più piccola qualificata a Coppa del Mondo

Willemstad, 19 nov. (askanews) - Una impresa senza precedenti. La piccola nazione caraibica di Curaçao si è qualificata per la Coppa del Mondo per la prima volta, superando di misura il turno dopo un frenetico ultimo giorno di qualificazioni Concacaf, in cui anche Panama e Haiti prenotano i loro posti per il torneo del 2026 in Nord America. Migliaia di persone si sono riunite al centro commerciale Sambil di Willemstad per seguire la partita contro la Giamaica che ha permesso al piccolo Stato di conquistare il pass per il Mondiale. "Faremo vedere a tutti che siamo piccoli, ma abbiamo un cuore grande" dicono i tifosi.

SPORT
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi