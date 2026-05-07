Culatello di Zibello, 30 anni di Dop: ora la sfida americana

Parma, 7 mag. (askanews) - Sette piccoli comuni nella Bassa Parmense, avvolti dalla nebbia d'inverno e dal caldo afoso d'estate. È qui che nasce, ancora oggi in gran parte a mano, il Culatello di Zibello: universalmente riconosciuto come il "re dei salumi". Un'eccellenza che celebra trent'anni di Denominazione di origine protetta. Era il primo luglio del 1996 quando arrivò il sigillo europeo. Tre decenni dopo, al Teatro Regio di Parma, il Consorzio di tutela traccia il bilancio e guarda avanti.

"E' stato un grande avvenimento aver raggiunto 30 anni fa il disciplinare della Dop, di denominazione di origine protetta - spiega Romeo Gualerzi, presidente Consorzio del Culatello di Zibello -. Oggi siamo qui per un ulteriore passo avanti, che è renderlo più accessibile anche nel mondo internazionale. Stiamo facendo scoprire il nostro territorio, stiamo facendo scoprire le nostre peculiarità della Bassa Parmense. E' l'occasione giusta per aprire nuovi mercati e per spingere questa eccellenza un po' in tutto il mondo".

I numeri raccontano una crescita senza pause: dai cinquemilacinquecento pezzi marchiati nel 1996 agli oltre ottantaduemila dell'anno scorso, con un picco oltre quota centomila nel post-Covid. Negli ultimi dieci anni il fatturato al consumo è quasi raddoppiato, sfiorando i ventiquattro milioni di euro. A trainare l'espansione è il preaffettato, salito oltre il quaranta per cento della produzione: una formula che ha aperto le porte di Germania, Regno Unito e Francia. La nuova frontiera, dazi permettendo, è il mercato americano. "Oggi - spiega Romeo Gualerzi - puntiamo all'America e speriamo poi, emergenze sanitarie permettendo, di andare nei paesi orientali. Siamo qua per far capire che il nostro prodotto, oltre a essere un grande prodotto, è anche un prodotto sicuramente sicuro".