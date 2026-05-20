Cuba, Rubio: "Gli Usa pronti a un nuovo capitolo"

Milano, 20 mag. (askanews) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio si rivolge direttamente ai cubani in un video in spagnolo pubblicato su X.

A nome dell'amministrazione Trump, propone 100 milioni di dollari in cibo e medicine, chiedendo che gli aiuti siano distribuiti dalla Chiesa cattolica o da organizzazioni considerate affidabili, non dal conglomerato governativo Gaesa.

Il messaggio arriva nelle ore in cui Washington è attesa ad annunciare un'incriminazione penale dell'ex leader cubano Raul Castro, in una fase di forte tensione tra Stati Uniti e Cuba.

"Negli Stati Uniti siamo pronti ad aprire un nuovo capitolo nel rapporto tra i nostri popoli e i nostri Paesi. Oggi l'unico ostacolo sulla strada di un futuro migliore sono coloro che controllano il vostro Paese".

"Il presidente Trump offre un nuovo rapporto tra Stati Uniti e Cuba. Ma deve essere direttamente con voi, il popolo cubano, non con GAESA. Per prima cosa, offriamo 100 milioni di dollari in cibo e medicine per voi, per il popolo. Ma devono essere distribuiti direttamente ai cubani dalla Chiesa cattolica o da altri gruppi caritativi affidabili, non rubati da GAESA per venderli nei suoi negozi".

"Il motivo per cui siete costretti a sopravvivere 22 ore al giorno senza elettricità non è un blocco petrolifero degli Stati Uniti. Come sapete meglio di chiunque altro, soffrite blackout da anni. La vera ragione per cui non avete elettricità, carburante o cibo è che coloro che controllano il vostro Paese hanno saccheggiato miliardi di dollari, e nulla è stato usato per aiutare il popolo".