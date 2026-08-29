ULTIME NOTIZIE 29 AGOSTO 2026

Cuba, ristoranti aperti tra blackout e prodotti introvabili

L'Avana, 29 ago. (askanews) - Gestire un ristorante a Cuba oggi sembra una sfida contro la logica. All'Avana, anche locali famosi come La Guarida, reso celebre dal film "Fragola e cioccolato", mostrano sale vuote e terrazze chiuse. Blackout, carenze di prodotti, prezzi in aumento e crollo del turismo rendono difficile restare aperti.

Dainel Castillo, proprietario di un ristorante: "Ci sono diverse sfide: bisogna fare i conti con la luce, con i prezzi, con l'approvvigionamento. L'ingrediente più difficile da trovare è l'olio da cucina: una bottiglia costa intorno ai 4.000 o 5.000 pesos. Ma, sapete, i cubani trovano sempre un modo. Compriamo strutto e cuciniamo con lo strutto".

Yosbel Leon, dipendente di un ristorante: "Le persone che possono risparmiare un po' di denaro, quelle che hanno davvero soldi, sono molto poche tra i cubani comuni. Direi forse solo il 10 o il 15% della popolazione ha la possibilità di mangiare al ristorante. Nel 90% dei ristoranti, con i prezzi che hanno, il 90% dei cubani non può permetterselo".

Victor Estevez, proprietario di un ristorante: "Siamo nel pieno di una crisi, la peggiore crisi del turismo cubano. È stato un momento estremamente difficile perché, per esempio, i ristoranti lavorano con il turismo; e il turismo non c'è, è praticamente a zero, e abbiamo dovuto reinventarci in questo senso".

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