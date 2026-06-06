Cuba, riappare Raul Castro: prima volta dall'incriminazione Usa

Roma, 6 giu. (askanews) - La televisione di stato cubana Caribe Channel ha mostrato l'ex presidente cubano Ra l Castro mentre partecipava a un evento per il 65esimo anniversario della creazione del Ministero degli Interni all'Avana. La sua prima apparizione pubblica da quando il 95enne, fratello di Fidel, è stato incriminato dagli Stati Uniti per l'abbattimento nel 1996 di due aerei dell'organizzazione anticastrista Brothers to the Rescue.

Castro era stato visto in pubblico l'ultima volta durante le celebrazioni del primo maggio all'Avana.

Gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione su Cuba; hanno imposto nuove sanzioni contro il presidente Miguel Diaz-Canel, alcuni suoi familiari, membri della famiglia Castro, il ministero delle Forze armate rivoluzionarie e altre entità dell'isola, colpita inoltre da ripetuti blackout. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti si "occuperanno" di Cuba, definendo il governo comunista dell'Avana come "molto duro, molto ignobile".