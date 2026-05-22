ULTIME NOTIZIE 22 MAGGIO 2026

Cuba, in migliaia manifestano davanti all'ambasciata Usa all'Avana

L'Avana, 22 mag. (askanews) - Migliaia di persone davanti all'ambasciata americana all'Avana, su invito del governo cubano, per denunciare l'incriminazione dell'ex presidente Ra l Castro da parte del sistema giudiziario statunitense. Il fratello minore del defunto Fidel Castro (1926-2016), acerrimo nemico di Washington, è stato incriminato mercoledì negli Stati Uniti per l'omicidio di quattro americani avvenuto nel 1996. Due aerei di linea civili pilotati da membri di un'organizzazione anti-Castro furono abbattuti al largo delle coste di Cuba, causando la morte di quattro persone. All'epoca Ra l Castro era Ministro della Difesa.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi