Cuba, in migliaia manifestano davanti all'ambasciata Usa all'Avana

L'Avana, 22 mag. (askanews) - Migliaia di persone davanti all'ambasciata americana all'Avana, su invito del governo cubano, per denunciare l'incriminazione dell'ex presidente Ra l Castro da parte del sistema giudiziario statunitense. Il fratello minore del defunto Fidel Castro (1926-2016), acerrimo nemico di Washington, è stato incriminato mercoledì negli Stati Uniti per l'omicidio di quattro americani avvenuto nel 1996. Due aerei di linea civili pilotati da membri di un'organizzazione anti-Castro furono abbattuti al largo delle coste di Cuba, causando la morte di quattro persone. All'epoca Ra l Castro era Ministro della Difesa.