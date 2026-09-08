Cuba: impatto embargo Usa da record, costato 8 miliardi di dollari

L'Avana, 8 set. (askanews) - Cuba ha subito un impatto finanziario "da record" pari a 8 miliardi di dollari nel periodo compreso tra marzo 2025 e febbraio 2026 a causa dell'embargo statunitense. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri cubano, Bruno Rodriguez, precisando che tale cifra non tiene conto delle conseguenze del blocco petrolifero in vigore da sette mesi.

"I danni causati dall'embargo tra il primo marzo 2025 e il 28 febbraio 2026 sono stimati in 8.083 milioni di dollari. Si tratta di una cifra record, superiore al record dello scorso anno", ha annunciato il ministro cubano.

"I danni causati dal blocco sono aumentati in questo periodo del 7%, superando il livello record registrato un anno fa", ha aggiunto.