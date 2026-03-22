ULTIME NOTIZIE 22 MARZO 2026

Cuba ancora al buio per un altro blackout a livello nazionale

L'Avana, 22 mar. (askanews) - Niente lampioni, niente semafori: L'Avana è stata colpita da un altro blackout a livello nazionale, il secondo in meno di una settimana, mentre la rete elettrica è in difficoltà a causa del blocco petrolifero statunitense. Gli edifici dell'Avana hanno iniziato a rimanere senza corrente prima del tramonto, poco prima delle 18:30 (22:30 GMT), a soli cinque giorni dal precedente blackout che aveva gettato il Paese nell'oscurità.

Nella città vecchia, meta turistica per eccellenza ma ormai quasi deserta, alcuni ristoranti sono riusciti a rimanere aperti grazie ai generatori, con musicisti che continuavano a suonare, ma i frequenti blackout hanno reso la vita più difficile per i cubani dove manca tutto.

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