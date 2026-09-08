Cruz e Bardem, coppia in crisi in "Bunker", splendente alla Mostra

Venezia, 8 set. (askanews) - Era la coppia più attesa dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia: Penelope Cruz e Javier Bardem sono arrivati al Lido per presentare il film in concorso di cui sono protagonisti, "Bunker", diretto da Florian Zeller. Lui interpreta un architetto che accetta di costruire un bunker per un magnate della tecnologia, lei è sua moglie, che considera questo progetto immorale e inizia a mettere in discussione il matrimonio.

"Bunker" è un film che parla delle paure del nostro tempo, di dubbi etici, del bisogno di isolarci mentre siamo iperconnessi, dell'individualismo sfrenato. I due attori hanno accettato di interpretarlo proprio perché sono interessata a tutti questi temi.

La Cruz, durante l'incontro con i giornalisti, ha detto che secondo lei stiamo correndo il rischio di perdere i legami, le relazioni umane, e che bisogna fare moltissima attenzione. L'attrice ha detto di avere comunque molta fiducia nei giovani, che a suo avviso "sono intelligenti, sono impegnati e oggi parlano molto più di politica".