Crozza-Vannacci: ogni 80 anni per italiani uomo forte (a dire caz...e)

Roma, 11 set. (askanews) - Maurizio Crozza, l'artista più camaleontico della tv, è pronto a tornare con la sua graffiante satira. Da venerdì 2 ottobre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, si riaccendono i riflettori del suo one man show di successo "Fratelli di Crozza".

In occasione della ripartenza, ai tanti personaggi divenuti virali in rete nel corso degli anni si aggiunge l'imitazione del presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. "Dietro il mio progetto ci sono i russi? Non vedo che c'è di male - afferma Crozza nei panni del leader di FN - i russi sono bianchi, sono biondi, hanno voglia di combattere, a differenza di quelli sui barconi che rubano agli italiani la voglia di raccogliere i pomodori?". "Dico cose terrificanti? Sono gli italiani, che ogni 80 anni hanno bisogno di un uomo forte, forte a dire cazzate...", ha aggiunto Crozza-Vannacci.

"Fratelli di Crozza" sarà visibile anche in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

"Fratelli di Crozza" è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Giuliana Porta.