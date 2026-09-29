ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2026

Crozza-Vannacci: "FN 11% in Calabria, donne è arrivato il gerarchino"

Roma, 29 set. (askanews) - Per l'arrivo della nuova stagione di "Fratelli di Crozza", il comico genovese torna nuovamente nei panni del presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci che, tra la corazzata salpata dalla Calabria e le trincee del centrosinistra sfondate, celebra l'11% raccolto in tre mesi di partito, promettendo di conquistare presto tutte le città.

"Fratelli di Crozza" torna da venerdì 2 ottobre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+,la piattaforma del gruppo Warner Bros. Il programma è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Giuliana Porta.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi