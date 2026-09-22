Crozza-Tajani e le donne: una Thatcher è meglio di una maglietta fina

Roma, 22 set. (askanews) - "Volevo chiedere scusa a tutte le donne. Mio figlio l'altra sera è venuto a casa e mi ha detto 'papà, c'è una con la gonna lunga e i baffetti e un po' di peluria che mi fa gli occhi dolci e io sono scappato'. E io gli ho detto 'no, non devi scappare", è meglio una che si veste come la Signora in Giallo, Jessica Fletcher, o la Thatcher, che una con la maglietta fina... Che si veste un po' così. Sono ragionamenti che girano nella mia testa": così il comico Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro degli Esteri e vice-premier Antonio Tajani, tra discorsi sulle gonne lunghe ed elettricisti senza denti, in vista della nuova stagione di Fratelli di Crozza al via il 2 ottobre, in onda venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+.