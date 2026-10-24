Crozza-Piantedosi: "Mie dimissioni? Inedito come i pericolosi 13enni"

Roma, 24 ott. (askanews) - I fatti di sabato 17 ottobre a Milano sono "un inedito", di fronte a ciò con le mie dimissioni "aggiungerei un inedito a un altro inedito". Così l'irriverente Maurizio Crozza nei panni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sui fatti di Milano dello scorso fine settimana, durante il nuovo appuntamento di Fratelli di Crozza in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+.

"Teniamo conto che sono fatti inediti, che ci hanno colto impreparati, sono cose mai accadute nel mondo, in Italia disponiamo di un protocollo per fronteggiare i black bloc, noi possiamo fronteggiare 15.000 ultras allo stadio, ma qui parliamo di un'inedita quarantina di pericolosi 13enni, che ha colto impreparato tutto il mondo e da lì nasce l'inedito", ha aggiunto Crozza-Piantedosi.