Crozza imita Valditara: "Falcone e Borsellino uccisi da punkabbestia"

Roma, 9 mag. (askanews) - "Sono qui per ricordare i grandi Falcone e Borsellino uccisi barbaramente dai punkabbestia del centro sociale Leoncavallo... Mi scusi è un lapsus. La strage di Ustica causata dai fuochi d'artificio sparati dai drogati di un rave party della Cgil di Landini. Scusi un altro lapsus. Il mio lapsus l'ho avuto a 2 anni, non mi sono più ripreso. Piersanti Mattarella è stato ucciso dall'amante, no, mi scusi, è un lapsus, dalla madre": esilarante il comico genovese Maurizio Crozza, che torna a vestire i panni del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara alle prese con i "lapsus" sull'uccisione di Falcone e Borsellino, Piersanti Mattarella, Ustica e la strage di Piazza Fontana.

Fratelli di Crozza va in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+.