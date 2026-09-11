ULTIME NOTIZIE 11 SETTEMBRE 2026

Crozza imita Ranucci: "Al Capone mio amico fraterno"

Roma, 11 set. (askanews) - "Se io Ranucci fossi ancora il conduttore di Report, come mi occuperei del caso Ranucci? Non è inquietante che Ranucci, il più grande giornalista d'inchiesta d'Italia, l'ultimo baluardo della libertà d'informazione, fosse amico fraterno di un terrificante faccendiere pregiudicato? Abbiamo provato a telefonare a Ranucci per chiederglielo? Ma io non rispondo". Poi squilla nuovamente il telefono e Crozza-Ranucci dice, scusate questa volta rispondo perché è "Al Capone, un amico fraterno": esilarante Maurizio Crozza, che veste per la prima volta i panni di Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report, in vista del ritorno da venerdì 2 ottobre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, del suo one man show "Fratelli di Crozza".

"Fratelli di Crozza" è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Giuliana Porta.

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