Crozza imita La Russa: caso Pucci a Sanremo? Non ho di meglio da fare

Roma, 24 feb. (askanews) - Maurizio Crozza, in attesa della nuova stagione di Fratelli di Crozza, da venerdì 6 marzo ogni venerdì sul Nove e in streaming su Discovery+, torna a vestire i panni del Presidente del Senato Ignazio La Russa.
Dopo il video-commento sulle dichiarazioni di Carlo Conti relative alla rinuncia di Pucci a Sanremo, Crozza-La Russa arriva a lanciare una raccolta firme per decidere gli ospiti del Festival: "Uno potrà pensare: 'ma non ce l'ha di meglio da fare il Presidente del Senato, anziché occuparsi della scaletta di Sanremo?'". La risposta è disarmante: "No, non ce l'ho".