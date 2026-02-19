Crozza diventa Aldo Cazzullo che commenta la telecronaca di Petrecca

Roma, 19 feb. (askanews) - Nel giorno in cui Paolo Petrecca ha rimesso il mandato da direttore di RaiSport, Maurizio Crozza si è trasformato in Aldo Cazzullo che dirige un episodio speciale del suo programma dal titolo "Una Ca**ata Particolare", interamente dedicato all'ex direttore e alla telecronaca olimpica più discussa degli ultimi anni della cerimonia d'apertura.

"Era il 6 febbraio 2026 quando Paolo Petrecca - dice Crozza - inizia a inanellare una serie di sfondoni olimpici che non si è mai sentita dall'invenzione del microfono...". "La mamma di Ghali non è ancora convinta che il figlio abbia partecipato alla cerimonia inaugurale...".

