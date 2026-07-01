Crosetto: voli Usa? Basta fingere verginità politica e scordare passato

Roma, 1 lug. (askanews) - "Fare finta di darsi una verginità dimenticandosi del passato e dimenticandosi che gli stati si comportano sempre allo stesso modo, è una cosa difficilmente tollerabile per chi pensa che la politica debba avere una dignità".

Lo ha sottolineato, in un intervento molto accalorato, il ministro della Difesa italiana Guido Crosetto, che ha polemizzato con l'opposizione sul numero di voli americani partiti dalle basi italiane Nato nel corso dell'operazione Epic Fury. Ribadendo che l'Italia si è mossa nel rispetto degli accordi con gli Stati Uniti e della Costituzione.

Crosetto ha parlato rispondendo a un'interrogazione sulle dichiarazioni di Mark Rutte, che, in un'intervista a Fox news, ha affermato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi Usa in Italia per supportare l'operazione militare americana contro la repubblica islamica.

"La Difesa e il governo italiano non hanno alcun problema a comunicare i dati di tutti i voli in partenza. Ho detto non solo quelli di quest'anno, ma anche quelli dal 2019... non solo quelli del periodo di Epic Fury: tutto ciò che può essere relazionato al Parlamento, ripeto, se non in seduta comune, magari in una commissione parlamentare, sarà relazionato. Non c'è nulla di cui il governo debba vergognarsi". "Semmai", ha chiarito il ministro della Difesa, "deve vergognarsi chi ha strumentalizzato questi 518 voli ed è alleato con chi allora ne autorizzò 790, nello stesso periodo. Di cui parleremo. L'alleato è lo stesso, il modo di comunicare i voli è lo stesso, le informazioni fornite sono le stesse! Fare finta di darsi una verginità dimenticandosi del passato e dimenticandosi che gli stati si comportano sempre allo stesso modo è una cosa difficilmente tollerabile per chi pensa che la politica debba avere una dignità. Che si stia alla maggioranza o che si stia all'opposizione".

"Sono basi utilizzate principalmente per motivi logistici e vengono utilizzate con la stessa intensità tutti gli anni e tutto l'anno" ha proseguito Crosetto. "La polemica è pretestuosa", ha concluso, "ma, siccome non c'è nulla da nascondere e, ripeto, il fatto che dimostra meglio di tutti come si comporta il governo è stata la negazione dell'autorizzazione di alcuni di quei voli, non c'è alcun problema. Questa negazione ha anche avuto una reazione dall'altra parte talmente evidente, che far finta di non vederla non ha nulla a che fare con la politica".