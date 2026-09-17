ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2026

Crosetto: va ripristinato traffico navi italiane a Bab el-Mandeb

La Spezia, 17 set. (askanews) - "A me interessa ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, rendendolo sicuro, per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas. La situazione di Hormuz la stiamo affrontando in altri modi". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della quarta edizione del Forum "Risorsa Mare" organizzato da Teha Group in collaborazione con il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare a La Spezia.

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