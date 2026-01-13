Crosetto: su strade sicure inutili polemiche, inventate ad arte

Milano, 13 gen. (askanews) - "Aumentare il numero delle persone che fisicamente presidiano i luoghi più pericolosi e complessi in Italia" e "utilizzare i militari di Esercito, Marina ed Aeronautica senza toglierne anche solo uno, almeno finché non ci sarà un numero superiore di Carabinieri, neo assunti e formati proprio per questo impiego, pronti a sostituirli". Il ministro della Difesa Guido Crosetto spiega così in un tweet su X l'idea di come affrontare un problema importante per il nostro Paese.

"Questa è una mia idea, da Ministro della Difesa, che tiene conto della necessità di garantire la sicurezza e la difesa. Usando le professionalità migliori a seconda del compito. Ma non tocca a me decidere. Tocca al Parlamento - aggiunge - che è il luogo dove, infatti, ho chiesto il rifinanziamento di Strade Sicure nell'attuale configurazione e dove ho chiesto e chiederò di implementare il numero dei Carabinieri".

Il ministro si dice inoltre "molto deluso" dalle "tante, troppe, e per me inutili polemiche inventate ad arte solo per far finta di risolvere problemi che non sono mai esistiti. L'operazione "Strade Sicure", anche quest'anno, ha la stessa consistenza dello scorso anno" aggiunge.