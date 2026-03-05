ULTIME NOTIZIE 05 MARZO 2026

Crosetto: se Paesi Nato o Ue attaccati, dovremo essere al loro fianco

Roma, 5 mar. (askanews) - "L'Iran non può colpire con i droni Israele perché la distanza da Israele e il tempo di percorrenza dei droni consentirebbe facilmente di essere intercettati e quindi sta colpendo le nazioni vicine, dimostrando di avere una strategia completamente diversa da quella dell'altra volta, che è quella di creare caos, creare delle complessità economiche". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto alle Camere. "Lo stretto di Hormuz, come diceva prima, ha una rilevanza dal punto di vista economico straordinaria per tutto il mondo e la preoccupazione è che questi attacchi hanno colpito - e sono stati fermati - basi europee e basi NATO, la Turchia e Cipro. Ricordo che in tutti e due i casi, qualora - non è stato ritenuto così - si trattasse di un vero e proprio attacco contro quelle nazioni, da una parte l'articolo 5 della NATO, dall'altra parte l'articolo 7 dell'Unione Europea, ci obbligherebbero ad essere al loro fianco".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi