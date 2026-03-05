Crosetto: se Paesi Nato o Ue attaccati, dovremo essere al loro fianco

Roma, 5 mar. (askanews) - "L'Iran non può colpire con i droni Israele perché la distanza da Israele e il tempo di percorrenza dei droni consentirebbe facilmente di essere intercettati e quindi sta colpendo le nazioni vicine, dimostrando di avere una strategia completamente diversa da quella dell'altra volta, che è quella di creare caos, creare delle complessità economiche". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto alle Camere. "Lo stretto di Hormuz, come diceva prima, ha una rilevanza dal punto di vista economico straordinaria per tutto il mondo e la preoccupazione è che questi attacchi hanno colpito - e sono stati fermati - basi europee e basi NATO, la Turchia e Cipro. Ricordo che in tutti e due i casi, qualora - non è stato ritenuto così - si trattasse di un vero e proprio attacco contro quelle nazioni, da una parte l'articolo 5 della NATO, dall'altra parte l'articolo 7 dell'Unione Europea, ci obbligherebbero ad essere al loro fianco".