Crosetto: "Netanyahu sbaglia, suoi attacchi non sono più tollerabili"

Roma, 4 giu. (askanews) - "Le nazioni occidentali, l'Europa, ogni nazione singolarmente, le nazioni insieme, le Nazioni Unite, gli stessi Stati Uniti, hanno cercato e stanno cercando di spiegare a Netanyahu che questa tattica militare è sbagliata, che Hamas è sicuramente un'organizzazione terroristica che va estirpata dalla Palestina per liberare la Palestina e i palestinesi. Ciò che ha significato anche per loro, non solo per Israele, la presenza di Hamas, ma anche il modo militare con cui sono svolti questi attacchi in questo momento, non è soltanto inutile, è dannoso, e non è più tollerabile che ci sia una popolazione civile, non lo è mai stata in questi mesi, che non può nulla di ciò che è successo ad ottobre, non ha nulla a che vedere con Hamas e stia subendo questa drammatica situazione": lo ha dichiarato il Ministro della Difesa Guido Crosetto a Sky TG24 Live In Milano.