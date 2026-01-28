Crosetto: "nessuna ambiguità" su sostegno dell'Italia all'Ucraina

Roma, 28 gen. (askanews) - "Non esiste alcuna ambiguità, esiste la consapevolezza che l'Italia, come ho detto, purtroppo non può promettere ciò che non ha, né assumere iniziative isolate che indebolirebbero l'unità europea e atlantica. In Europa ho sempre sostenuto che la linea di coordinamento, la credibilità internazionale dell'Italia si rafforza quando le parole, le decisioni parlamentari e l'azione in sede europea procedono nella stessa direzione".

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha preso la parola oggi in Parlamento, rispondendo in question time alla Camera ad una interrogazione sul supporto all'Ucraina.

"Richiamo l'attenzione sull'opportunità di valutare con particolare cautela le statistiche e i dati diffusi da alcune fonti online in merito ai sostegni e agli aiuti forniti dalla difesa italiana all'Ucraina, perché, come lei sa, si tratta di informazioni soggette a vincoli di riservatezza ed è ragionevole ritenere che tali elaborazioni non trovino riscontro e contezza nei dati ufficiali, si basano solo su ricostruzioni mai verificate, un approccio rispetto al quale ho già avuto modo di esprimere in passato le mie reserve".

Crosetto ha anche ribadito che il sostegno all'Ucraina, è fatto di atti concreti, coerenti, responsabili ed è esattamente questa coerenza che il ministro ha detto di continuare a garantire dentro e fuori dal Parlamento.