Crosetto inaugura Fontana dei Leoni al Celio e visita Confartigianato

Roma, 29 gen. (askanews) - "Voi artigiani possedete la capacità del saper fare italiano che si sta finalmente riscoprendo e valorizzando. Il mondo artigiano e Confartigianato rappresentano un pezzo della mia vita. Consideratemi al vostro fianco a sostenere le vostre imprese e il vostro contributo economico e sociale al Paese". Lo ha affermato il 28 gennaio il Ministro della Difesa Guido Crosetto a margine dell'incontro, nella sede della Confederazione, con i componenti della Giunta Esecutiva di Confartigianato. Poco prima il Ministro ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della Fontana dei Leoni, all'interno dell'Ospedale Militare del Celio, dopo i lavori di realizzati da ANCoS APS e Confartigianato. All'evento hanno preso parte una delegazione di Confartigianato guidata dal Presidente Marco Granelli e dal Segretario Generale Vincenzo Mamoli. Presenti oltre al Ministro Crosetto i vertici dello Stato Maggiore della Difesa e dell'Esercito.

Nel corso della cerimonia, il Presidente Granelli ha evidenziato "l'impegno di Confartigianato per restituire bellezza a un luogo ricco di memoria, di straordinario valore storico, simbolico e istituzionale. La Fontana dei Leoni rappresenta un esempio significativo del patrimonio artistico romano, forse meno conosciuto ma non per questo meno prezioso. L'intervento di restauro, il cui progetto è stato curato e realizzato da Emanuele Ioppolo, si inserisce in un percorso più ampio: è una delle numerose iniziative che Confartigianato, con Ancos APS, realizza a Roma e in tutta Italia per custodire la bellezza e i valori del patrimonio storico e culturale nazionale".

"Questo restauro - ha precisato - non è soltanto un intervento tecnico. È la testimonianza della profonda partecipazione dell'artigianato e di Confartigianato alla vita delle comunità, per preservarne la storia e contribuire a costruirne il futuro. Gli imprenditori artigiani sono attori economici di sviluppo, ma anche attori sociali di benessere diffuso, profondamente radicati nei territori, e offrono risposte concrete ed efficienti ai bisogni delle comunità".

Durante l'incontro con la Giunta Esecutiva di Confartigianato, il Ministro della Difesa ha richiamato il forte legame personale con il mondo dell'artigianato, definendolo una parte fondamentale della sua storia e riconoscendo nell'"intelligenza artigiana" uno dei tratti distintivi del sistema produttivo italiano.

Il Ministro Crosetto ha osservato come il valore dell'artigianato sia oggi oggetto di una rinnovata attenzione, dopo una fase in cui il termine era stato ingiustamente considerato di secondo livello. Oggi, ha spiegato, "artigianale" significa qualità, cura del dettaglio e competenze che si sono perse in altri contesti produttivi e che solo gli artigiani continuano a custodire e tramandare, rappresentando un elemento identitario del Made in Italy.

Il Ministro ha quindi posto l'accento sull'importanza strategica di rafforzare la produzione nazionale, un orientamento che riguarda l'intera filiera, dalle grandi imprese alle piccole e medie aziende, fino alle realtà artigianali, con l'obiettivo di generare ricchezza e valore aggiunto sul territorio. Nel suo intervento, il Ministro Crosetto ha ribadito che la ricchezza non si crea per via amministrativa, ma nasce dal lavoro quotidiano, dall'intelligenza, dall'investimento e dalla capacità produttiva delle imprese. Solo a partire dalla creazione di valore, ha sottolineato, è possibile garantire una redistribuzione equa delle risorse.

In chiusura, il Ministro ha espresso la propria vicinanza al mondo dell'artigianato e dell'impresa, dichiarandosi disponibile a sostenere le loro istanze anche al di fuori delle strette competenze del suo dicastero e ribadendo il ruolo centrale di chi produce ricchezza per il futuro economico e sociale del Paese.

Immagini: Confartigianato