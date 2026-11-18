Roma, 18 nov. (askanews) - "Gli allarmi bomba hanno fatto leva su una paura precisa, quella del terrorismo che richiama stagioni che il nostro Paese ha vissuto e non ha dimenticato" ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, durante l'informativa urgente del governo sulla guerra ibrida e cognitiva alla Camera dei deputati, commentando le sfide che ha affrontato l'Italia nelle ultime settimane.

"Non c'era nessuna bomba per fortuna, ma è bastata una mail a creare il caos. Questa è una delle forme della guerra cognitiva", ha specificato Crosetto.

L'obiettivo delle minacce cyber, secondo il ministro, è quello di "dividere le società, minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, influenzare le opinioni pubbliche".