ULTIME NOTIZIE 06 LUGLIO 2026

Crosetto: fibrillazioni Usa-Meloni? Nessuna reazione, alleato storico

Roma, 6 lug. (askanews) - "Nessuna reazione. Io penso che la cosa fondamentale sia mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti, i rapporti sono tra Stati, le persone passano, i rapporti invece devono rimanere, l'importante è mantenere unita l'Alleanza atlantica e l'Occidente, per cui non ho pensato a nulla, ho guardato altro": lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite a Sky TG24 Live In Milano, dopo che Donald Trump ha postato su Truth una foto in cui si vedono il presidente Usa di spalle e la presidente Giorgia Meloni sorridente, durante l'incontro del G7 a Evian, e la scritta "Serve un ordine restrittivo".

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