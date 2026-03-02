ULTIME NOTIZIE 02 MARZO 2026

Crosetto: "Dove non arrivano i missili, arrivano effetti economici"

Roma, 2 mar. (askanews) - In seguito alla risposta iraniana all'offensiva di Usa e Israele, "il traffico commerciale risulta fortemente ridotto, con numerose unità che hanno invertito la rotta o sospeso la navigazione. Le principali compagnie armatoriali hanno congelato contemporaneamente le operazioni nella regione mediorientale. Quella della cosiddetta guerra commerciale è quindi uno dei temi che dobbiamo porci". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in audizione. "Dove non arrivano i missili arrivano certamente gli effetti economici, sia diretti che indiretti della guerra" ha detto Crosetto.

Sono 2500 soldati italiani nelle missioni in Medio Oriente, ha spiegato il ministro. "Postazioni Unifil sono in stato di allerta e personale nei bunker. Di particolare rilievo nella dimensione cyber del conflitto, è stata registrata la totale chiusura delle infrastrutture di telecomunicazione iraniane, in stretta concomitanza con le operazioni militari convenzionali. La connettività nazionale è precipitata al 4% dei livelli ordinari, dopo la prima contrazione al 54% nelle fasi di attacco su Tehran".

In sostanza "la crisi in corso presenta caratteristiche di elevata intensità, ampiezza e un'evoluzione estremamente rapida, richiede attenzione costante, coordinamento con gli alleati, capacità di adattamento operativo".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi