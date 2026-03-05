Crosetto: deciso di creare coordinamento permanente Difesa dei 5

Milano, 5 mar. (askanews) - Il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo alle Camere, ha espresso profonda preoccupazione per la crisi internazionale nelle sue dirette conseguenze anche sulla crisi ucraina e le sue ramificazioni globali. Ecco le sue parole:

"Ma qual è il tema più grande della preoccupazione? Il tema più grande della preoccupazione è che da questa crisi, se ne possono innestare e alimentare altre. Quello che è in corso sul fronte est è la grande preoccupazione di questo momento, di questa crisi, delle implicazioni che ha aperto questa crisi, sono l'attenzionamento russo nei confronti di una guerra in Ucraina che è bloccata sostanzialmente sul fronte. Una delle cose che noi ci siamo dimenticati è cosa sta succedendo in Russia. E chi segue la Russia sa che Putin negli ultimi mesi è stato messo in minoranza dagli integralisti nazionalisti, dai generaloni, quelli delle grandi vittorie, che lo accusano di aver usato la mano leggera con l'Ucraina.

L'hanno messo in minoranza con una pressione interna: gli dicono guarda cosa è successo in Venezuela, guarda cosa è successo in Siria, guarda da quanti anni stai attaccando, invitandolo ad aumentare il livello del conflitto, che significa utilizzare altre armi nel livello del conflitto. E questo è un tema che è collegato a questa crisi, perché quando si apre un caos internazionale, quando si apre una crisi internazionale, anche le altre crisi possono esplodere. Ed è il tema della preoccupazione, per cui ieri in un incontro con i miei colleghi delle cinque, cioè Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia, abbiamo deciso di formare un coordinamento permanente tra i ministeri della difesa per seguire questa crisi".