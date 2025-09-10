ULTIME NOTIZIE 10 SETTEMBRE 2025

Crosetto: caccia italiani pronti a difendere qualsiasi alleato Nato

Londra, 10 set. (askanews) - Nella conferenza stampa successiva alla riunione dell'E5 a Londra, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato che "gli aerei italiani fanno parte dei contingenti Nato e sono pronti a difendere qualsiasi Paese alleato, proprio come ci aspettiamo che gli altri alleati difendano l'Italia in caso di attacco". Definendo "gravissimo" lo sconfinamento di droni russi nello spazio aereo della Polonia, ha inoltre sottolineato l'importanza della deterrenza, ha ribadito l'impegno dell'Italia nei confronti dell'Ucraina e ha sottolineato la necessità di rafforzare la difesa europea sviluppando al contempo una strategia globale per i Balcani occidentali.

