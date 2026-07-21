ULTIME NOTIZIE 21 LUGLIO 2026

Crosetto: aziende italiane Difesa innovative e competitive

Londra, 21 lug. (askanews) - "Per essere presenti a Farnborough bisogna avere qualcosa da offrire. Con una concorrenza che arriva da tutto il mondo, non ci si può permettere di partecipare se non si è sicuri dei propri prodotti". Lo ha dichiarato Guido Crosetto, ministro della Difesa, ai microfoni del Media Space AIAD nel corso del ricevimento all'Ambasciata d'Italia a Londra, a margine del Farnborough International Airshow.

"Le nostre aziende - ha proseguito Crosetto - partecipano da decenni e ogni anno sono sempre più numerose. Vengono perché trovano clienti e li trovano perché sono più competitive delle concorrenti internazionali.

"Ogni anno le aziende italiane rafforzano la propria capacità di innovazione e riescono a farlo con sempre maggiore rapidità, una qualità indispensabile per restare sul mercato. Non vivono di sussidi pubblici, ma di lavoro, impegno e competenza", ha concluso Crosetto.

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