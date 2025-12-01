ULTIME NOTIZIE 01 DICEMBRE 2025

Crosetto al Consiglio Affari Esteri in formato Difesa dell'UE

Bruxelles, 1 dic. (askanews) - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato al Consiglio Affari Esteri (CAE), in formato Difesa, dell'UE. A margine Crosetto ha avuto, inoltre, un incontro importante e strategico con Kaja Kallas, alto rappresentante UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza e vice presidente Commissione Europea, e con Andrius Kubilius, commissario europeo per la Difesa e lo Spazio. "Oggi si è tenuto un confronto importante e costruttivo, quello del Consiglio Affari Esteri - ha detto Crosetto - per riaffermare il ruolo centrale degli Stati membri della UE, per l'idea di una difesa europea comune sempre più solida, efficiente ed efficace. Abbiamo evidenziato la necessità di valorizzare le missioni all'estero già attive, evitando duplicazioni e prevedendo il coinvolgimento di altre nazioni partner. Infine, abbiamo sottolineato che, per un'industria della difesa europea sempre più forte e integrata, è sempre più necessario standardizzare i requisiti e le capacità, stimolando la concorrenza e la competitività anche delle nostre industrie. Resta immutato il nostro sostegno all'Ucraina e alle iniziative NATO e UE in materia".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi