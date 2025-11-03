ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2025

Crollo Torre dei Conti, operazioni di soccorso no-stop anche con droni

Roma, 3 nov. (askanews) - Continuano senza sosta le operazioni di soccorso dell'ultimo operaio rimasto intrappolato dopo il crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma. Unità speciali USAR (Urban Search and Rescue) dei Vigili del Fuoco stanno anche utilizzando droni dall'alto per individuare la posizione dell'uomo e comunicare in diretta gli eventuali rischi rilevabili.

L'operaio ancora sotto le macerie è un cittadino romeno. Sul luogo sono giunti la moglie e l'ambasciatrice della Romania presso l'Italia.

Per proseguire nelle operazioni di soccorso, l'area è stata illuminata a giorno dai mezzi dei Vigili del Fuoco. Giunti nell'area anche mezzi speciali (Elephant) per l'aspirazione dei residui e dei calcinacci che ostruiscono porzioni interne della Torre.

