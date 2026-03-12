ULTIME NOTIZIE 12 MARZO 2026

Crolla un edificio a Matera, nessun ferito. Lo stabile già evacuato

Matera, 12 mar. (askanews) - Nella tarda mattinata di ieri intervento dei Vigili del fuoco di Matera per il crollo parziale di un edificio: la struttura era monitorata da 6 giorni, i vigili del fuoco avevano riscontrato crepe preoccupanti e avevano quindi disposto per precauzione l'evacuazione dei residenti.

Una volta escluso il coinvolgimento di persone, anche grazie al nucleo cinofilo, fino alle prime ore della notte squadre locali ed altre giunte dal comando di Potenza sono state impegnate nella rimozione delle macerie e nelle operazioni di monitoraggio della parte di fabbricato rimasta in piedi.

