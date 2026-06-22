ULTIME NOTIZIE 22 GIUGNO 2026

Crolla (AmCham): "Trump e Meloni? Anche i migliori amici litigano"

Milano, 22 giu. (askanews) - "Tanti leader politici interpretano i paesi che guidano, hanno dei caratteri forti e come sempre gli amici, anche i migliori amici, litigano per rinforzare poi di conseguenza la loro amicizia. Quindi la interpreto così, non ci vedo disegni politici strani dei quali noi non ci occupiamo. In ogni caso sicuramente sapremo trovare una rinnovata amicizia". Lo ha detto Simone Crolla, Consigliere Delegato della American Chamber of Commerce in Italy a margine dell'Assemblea Annuale dei Soci dell'American Chamber of Commerce in Italy a Milano in merito alla tensione tra la Premier Meloni e il Presidente degli Stati uniti Trump.

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