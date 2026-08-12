ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2026

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo

Cascais, 12 ago. (askanews) - Si sono detti sì lontano dal clamore del gossip e dagli assalti dei paparazzi, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno ufficializzato di essersi sposati pubblicando sui social la prima foto da marito e moglie delle loro mani con le fedi nuziali e una semplice didascalia: le loro iniziali "C" e "G", insieme ad un cuore. Il post ha fatto il pieno di like, con oltre 22 milioni di "mi piace", la coppia è infatti amatissima e molte seguita sui social.

Il calciatore, 41 anni, e la modella, 32 anni, hanno però scelto una cerimonia privata a Cascais, in Portogallo, in presenza solo dei cinque figli. I due si erano conosciuti nel 2016 e la proposta di matrimonio è arrivata ad agosto del 2025.

Cristiano Ronaldo attualmente gioca nella squadra saudita Al-Nassr che però vive una grave crisi finanziaria. Il cinque volte pallone d'oro potrebbe andare in un nuovo club o appendere gli scarpini al chiodo.

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