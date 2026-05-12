ULTIME NOTIZIE 12 MAGGIO 2026

Crisi Starmer, summit a Downing Street: il gatto Larry imperturbabile

Londra, 12 mag. (askanews) - Nelle immagini il primo ministro delle Finanze britannico Rachel Reeves e il vice primo ministro David Lammy che arrivano al numero 10 di Downing Street a Londra per una riunione mentre aumentano le richieste affinché il primo ministro Keir Starmer si dimetta dopo che il partito laburista al potere è stato sconfitto nelle ultime elezioni locali e regionali.

Il gatto Larry davanti all'ingresso sembra imperturbabile nonostante il momento delicato per il governo britannico. Ma è abituato agli "scossoni" in 15 anni di onorato servizio.

Più di 70 dei 403 parlamentari laburisti hanno già chiesto a Starmer di dimettersi.

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